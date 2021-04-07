 В Самарканде молодой педагог шантажировал девушку ее фотографиями

Мужчина грозился опубликовать в социальной сети фотографии девушки, если она не заплатит ему.

21-летняя жительница Самарканда обратилась в органы внутренних дел с просьбой принять меры в отношении ее знакомого - 27-летнего педагога одного из высших учебных заведений города. Мужчина требовал с нее 400 долларов, в противном случае он грозился распространить ее фотографии в Интернете.

«Вымогателя задержали в махалле Кушховуз в момент передачи запрошенных им денежных средств», - сообщает пресс-служба следственного департамента при МВД страны.

По данному факту в отношении молодого педагога возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 165 (вымогательство) Уголовного кодекса Республики Узбекистан. За подобное преступление предусмотрена ответственность в виде ограничения свободы от 3 до 5 лет либо лишения свободы от трех до пяти лет.