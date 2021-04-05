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  • 5 апрель 2021 15:47
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6 апреля в Самарканде ожидается временное отключение газа

Администрация Самаркандского газового филиала «Худудгаз Самарканд» сообщила о временных отключениях природного газа в домах абонентов.

 

6 апреля в Самарканде ожидается временное отключение газа

 

6 апреля 2021 года с 9:00 до 18:00 приостановят газоснабжение из-за внеплановых работ, связанных с подключением газопровода среднего давления на улице Мукими. Отключение планируется в пяти махаллях Самарканда-«Фуркат», «Намазгох», «Чашма», «Ходжа Ахрори Вали» и «Мароканд».

 

АО «Худудгаз Самарканд» приносит свои извинения потребителям природного газа за причиненные неудобства и рекомендует абонентам, которые используют природный газ в быту, закрыть краны на газовых приборах на период проведения ремонтных работ в целях безопасности.


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