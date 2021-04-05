 В Самарканде стартовала «Неделя чтения-2021»

Самаркандский областной информационно-библиотечный центр им. А.С.Пушкина открыл свои двери для чтецов. Здесь началась «Неделя чтения-2021». Мероприятие организовано с целью популяризации чтения среди населения и молодежи и формирования культуры чтения.

В рамках акции среди участников был проведен опрос «Самая лучшая книга, которую вы прочитали?». Кроме того, совместно с Музеем искусства миниатюры Востока имени Камолиддина Бехзода организована передвижная выставка «Путешествие в мир искусства».

«Неделя чтения-2021» в Самарканде продлится до 9 апреля. Планируется провести конкурс «Лучшая семья читателей», акцию «Подарю книгу любимой библиотеке», различные творческие вечера, презентации научных и литературных произведений.