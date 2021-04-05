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  • 5 апрель 2021 14:07
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В Самарканде возбуждено уголовное дело против шантажиста и вымогателя

В городе Самарканде возбудили уголовное дело против лица, запугивавшего знакомую распространением фотографий и требовавшего деньги. Об этом сообщает пресс-служба УВД области

 

В Самарканде возбуждено уголовное дело против шантажиста и вымогателя

 

 

Отмечается, что 2 апреля 2021 года в УКД ОВД города Самарканду обратилась А. Она изложила в своём заявлении о том, что её знакомый Ф. В., 1993 года рождения, проживающий по улице Тараккиёт города Самарканда, угрожал ей распространением её фотографий в Интернете, чтобы опозорить её. Также она сообщила о том, что он путём вымогательства потребовал у неё 400 долларов США за нераспространение фотографий.

 

На основании заявления, 2 апреля 2021 года сотрудники УКД ОВД № 2 города Самарканда провели оперативное мероприятие. Ф. В. был задержан с вещественными доказательствами в момент получения 400 долларов от автора заявления.

 

Отмечается, что по факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 165 (вымогательство).

Ведётся следствие. За подобное преступление предусмотрена ответственность в виде ограничения свободы от 3 до 5 лет либо лишения свободы от 3 до 5 лет.

 

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