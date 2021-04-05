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  • 5 апрель 2021 11:16
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Светофор в Самарканде ценится дороже человеческой жизни?

На улице Афросиаб в Самарканде решили установить светофор после очередного ДТП со смертельным исходом. Такое решение простые жители ждали  целых 15 лет. За это время в результате аварий пострадали более 10 человек, четыре из которых скончались. Об этом пишет издание Нуз.уз.

 

Светофор в Самарканде ценится дороже человеческой жизни?

 

Напомним, 29 марта на этой улице машина сбила ученика 4 класса общеобразовательной школы № 60 И.Асророва. Жители махали «Богимайдон» отправили видео дорожного происшествия депутатам областного Кенгаша. По словам одного из народных избранников, по итогам встреч и бесед с руководством  УВД и соответствующими чиновниками областного хокимията получено согласие на установку светофора по улице Афросиаб.

 

«Обещали рассмотреть и в течение четырех дней проделать данную работу»,  – сказал депутат Ш.Джуракулов.

 

Как рассказывает председатель схода граждан «Богимайдон», местные жильцы постоянно обращались в разные инстанции с просьбой установить светофор. Однако получали ответ, мол, это дорого, стоит больших денег.


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