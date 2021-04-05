5 апреля в Самарканде стартует международная программа оценки «PIRLS - 2021»

Внедрение системы оценивания уровня и качества чтения текстов учащихся начальных классов обсуждалось в областном управлении народного образования.

Зебинисо Шодиева, начальник областного управления народного образования, и Джамшид Нарзиев, начальник отдела государственной инспекции по надзору за качеством образования, заявили, что это международное исследование направлено на реформирование государственного образования в нашей стране, знаний учащихся, мировоззрение.

В международной программе оценки PIRLS-2021 будут участвовать 20 школ из Самарканда, выбранных с помощью жеребьевки Международной ассоциацией по оценке учебных достижений (IEA). Испытание пройдут 2246 четвероклассников из 75 школ области.

Как сообщила информационная служба ОблУНО, реализация проекта будет осуществлена в соответствии с графиком, установленным на 12 апреля этого года.