» » » 5 апреля в Самарканде стартует международная программа оценки «PIRLS - 2021»
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  • 5 апрель 2021 10:08
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5 апреля в Самарканде стартует международная программа оценки «PIRLS - 2021»

Внедрение системы оценивания  уровня и качества чтения текстов учащихся начальных классов обсуждалось в областном управлении народного образования.

 

5 апреля в Самарканде стартует международная программа оценки «PIRLS - 2021»

 

 

Зебинисо Шодиева, начальник областного управления народного образования, и Джамшид Нарзиев, начальник отдела государственной инспекции по надзору за качеством образования, заявили, что это международное исследование направлено на реформирование государственного образования в нашей стране, знаний учащихся, мировоззрение.

 

В международной программе оценки PIRLS-2021 будут участвовать 20 школ из Самарканда, выбранных с помощью жеребьевки Международной ассоциацией по оценке учебных  достижений (IEA). Испытание пройдут 2246 четвероклассников из  75 школ области.

 

Как сообщила информационная служба ОблУНО, реализация проекта будет осуществлена в соответствии с графиком, установленным на 12 апреля этого года.


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