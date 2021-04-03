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  • 3 апрель 2021 15:02
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Центры онкологии и радиологии построят в Самарканде и Фергане

В Каракалпакстане, Хорезме и Ташкенте планируется строительство центров гемодиализа на основе государственно-частного партнёрства, а в Самаркандеи Фергане — центров онкологии и радиологии. Минздраву поручено обеспечить 170 районных и городских медицинских объединений компьютерными томографами. Для этого привлекут иностранный кредит.

 

Центры онкологии и радиологии построят в Самарканде и Фергане

 

Президент Шавкат Мирзиёев на видеоселекторном совещании 1 апреля назвал недостаточной проводимую в регионах работу по созданию частных медицинских учреждений по различным направлениям, передаёт корресподент «Газеты.uz».

 

Например, в Каракалпакстане, Бухарской и Ташкентской областях не реализован ни один проект в рамках ГЧП. Кроме того, в регионах не завершена реализация проектов частных центров, оказывающих населению востребованные услуги по гемодиализу, медицинской диагностике и реабилитации.

 

Президент поручил заместителю министра здравоохранения Абдулле Азизову, председателю Жокаргы Кенеса Каракалпакстана Мурату Камалову, хокиму Хорезмской области Фарходу Эрманову и хокиму Ташкента Джахонгиру Артыкходжаеву начать строительство центров гемодиализа на основе ГЧП.

 

Кроме того, Абдулла Азизов, хоким Самаркандской области Эркинжон Турдимов и хоким Ферганской области Хайрулла Бозоров в течение двух месяцев должны внести в правительство проекты строительства центров онкологии и радиологии в Самарканде и Фергане.


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