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  • 3 апрель 2021 14:50
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Награждены победители соревнования на «Кубок ректора»

На стадионе «Динамо» в Самарканде прошла церемония награждения победителей спортивного состязания на «Кубок ректора». Почетным гостем мероприятия стал председатель Госкомтуризма, ректор университета туризма «Шелковый путь» Азиз Абдухакимов.

 


Соревнования по таким видам спорта, как бадминтон, футбол, шахматы, армрестлинг и квест, проходили в международном университете туризма «Шелковый путь» в период с 25 до 29 марта. Всего приняли участие 400 студентов молодого вуза в возрасте от 18 до 22 лет.

 

Цель масштабного мероприятия - повышение активности студентов, обучение молодежи в духе борьбы с преступностью, продвижение и пропаганда важности массового спорта в жизни человека и семьи. Основанием проведения состязаний послужил Указ Президента Республики Узбекистан   от 30 октября 2020 года «О мерах по повсеместному внедрению здорового образа жизни и дальнейшему развитию массового спорта».

 

Закрывая мероприятие, Азиз Абдухакимов поздравил всех участников с яркой игрой и вручил всем победителям грамоты.


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