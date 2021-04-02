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  • 2 апрель 2021 16:50
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Диёра Кельдиёрова из Самарканда стала золотым призёром Большого шлема в Турции

Дзюдоистка Диёра Кельдиёрова стала первой девушкой из Узбекистана, которая удостоилась золотой медали турнира Большого шлема. Спортсменка одолела соперницу в первые 30 секунд в Турции.

 

Диёра Кельдиёрова из Самарканда стала золотым призёром Большого шлема в Турции

 

С 1 по 3 апреля в Анталье (Турция) проходит четвёртый турнир Большого шлема по дзюдо в преддверии чемпионата мира и олимпийских игр в Токио. В соревнованиях участвуют более 440 дзюдоистов из 93 стран.

 

В первый день соревнований категории до 52 кг на верхнюю ступень подиума поднялась узбекистанка Диёра Кельдиёрова. В финальном поединке спортсменка не оставила Эстрелле Лопес-Шерифф ни малейшего шанса на победу. В первые 30 секунд матча Диёра Кельдиёрова применила приём соде-цурикоми-гоши, за который удостоилась оценки «иппон» — самая высокая оценка, которой боец может достичь в японских боевых искусствах.

 

Диёра Кельдиёрова из Самарканда стала золотым призёром Большого шлема в Турции

 

По данным Национального олимпийского комитета, благодаря этой победе Диёра Кельдиёрова стала первой девушкой из Узбекистана, которая удостоилась золота в турнире Большого шлема. Помимо медали, спортсменка записала на свой счёт 1000 рейтинговых очков на пути Токио-2020.


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