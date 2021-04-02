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  • 2 апрель 2021 10:44
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В Самарканде будет приостановлено движение еще на одной улице

До 7 апреля 2021 года движение автотранспорта будет приостановлено на части города от пересечения улиц Исаева и Амира Темура до улицы Узбекистанской.

 

В Самарканде будет приостановлено движение еще на одной улице

 

Ограничение движения транспортных средств связано с реконструкцией и капитальным ремонтом данного участка дороги. Это предусмотрено решением хокима Самарканда от 30 марта 2021 года, сообщает пресс-служба городской администрации.

 

Городские власти просят с пониманием отнестись к вводимому ограничению движения и приносят извинения за возможные неудобства.


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