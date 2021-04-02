Во втором полугодии в Самарканде будут проводить операции по трансплантации почки

Решение об этом было принято на очередном заседании областного Кенгаша народных депутатов.

Для проведения этой операции в отделении ангиохирургии и трансплантологии Самаркандского областного детского многопрофильного медицинского центра проведены ремонтные работы, полностью отреконструирован и оснащен необходимым инвентарем практический блок.

В прошлом году медперсонал отделения прошел подготовку в Республиканском специализированном научно-практическом медицинском центре нефрологии и трансплантации почки в Ташкенте. В апреле этого года бригада продолжит подготовку на втором этапе.

По словам депутатов, в мае-июне специалисты Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра хирургии имени академика В.Вахидова посетят областной центр и проведут мастер-класс по трансплантации почки.

Согласно плану, со второй половины этого года специалисты областного многопрофильного медицинского центра будут проводить такие операции самостоятельно.

Следует отметить, что данная практика внедряется на основании Государственной программы на этот год.