 Общественные приемные по судебно-правовым вопросам в Народных приемных Самаркандской области

Народными приемными Президента в Самаркандской области организованы общественные приемы по судебно-правовым вопросам. Ответственными лицами рассмотрены волнующие людей проблемы. В рамках открытых диалогов организуются выездные судебные заседания. Об этом сообщил телеканал «Узбекистан 24».

Очередной выездной прием состоялся в Самаркандском районе, охватив тем самым Тайлакский и Джамбайский районы. Первый день открытого диалога к ответственным лицам Верховного суда обратились 370 граждан. Анализ поступивших обращений показывает, что 132 из них относится к уголовным, 65-административным правонарушениям, 138-гражданским, 18-экономическим. Исковые заявления 28 граждан приняты в делопроизводство первой инстанции суда, кассационные жалобы 45 соотечественников рассмотрят в Верховном суде.

В процессе общественного приема 41 обратившемуся гражданину взыскали алименты, решены спорные вопросы 15 граждан относительно пенсионного обеспечения. Республиканская рабочая группа также организовала прием для отбывающих различные сроки заключения. Тщательно изучены обращения 70 таких лиц, которые искренне раскаявшись, сделали необходимые выводы.