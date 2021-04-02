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  • 2 апрель 2021 9:33
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Два человека погибли в ДТП в Самарканде

Два человека погибли на месте ДТП в Нарпайском районе Самаркандской области. Три человека госпитализированы с тяжелыми травмами. Об этом сообщает пресс-служба УБДД УВД.

 

Два человека погибли в ДТП в Самарканде

 Два человека погибли в ДТП в Самарканде

 

29 марта 2021 года около 13:30 на 96-м километре международной трассы М37 Самарканд-Бухара-Ашхабад, проходящей через МСГ «Чорбой» Нарпайского района, произошло дорожно-транспортное происшествие.

 

Автомобиль Cobalt, следовавший по маршруту Самарканд-Бухара, столкнулся с грузовиком Камаз. В результате двое из пяти пассажиров автомобиля Cobalt, водитель и еще один погибли на месте. Трое других пассажиров Cobalt были госпитализированы с тяжелыми травмами.

 

Сообщается, что возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса, ведется следствие. Кроме того, в районе, где произошла авария, было проведено разъяснительное мероприятие с участием сотрудников РОВД. Население было предупреждено о серьезных последствиях дорожно-транспортных происшествий.


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