 В Самарканде сдано в эксплуатацию здание Центра подготовки квалифицированных специалистов строительной отрасли

Новый объект расположился на месте бывшего военного училища «Темурбеклар мактаби», который был закрыт несколько лет назад. На реконструкцию центра израсходовано 12 миллиардов сумов.

Здесь желающие могут обучаться по 14 профессиям, востребованным на внутреннем и внешнем рынках труда: каменщики, электросварщики, штукатуры, маляры, сантехники.Учебный центр рассчитан на 450 мест, имеется общежитие и просторная столовая.

Примечательно, что каждому гражданину, признанному районным и городским центрами занятости безработным и принятому на обучение по направлениям, выплачивается ежемесячное пособие в размере 560 000 сумов.

В церемонии открытия приняли участие хоким области Эркинжон Турдимов и представители общественности.