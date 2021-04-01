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  • 1 апрель 2021 14:12
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В Самарканде началась вакцинация населения от коронавируса

Как мы ранее сообщали, 1 апреля в Самарканде началась вакцинация населения. По городу создано12 пунктов вакцинации и 44 мобильные бригады.

 

В Самарканде началась вакцинация населения от коронавируса

 

По данным информационной службы областного управления здравоохранения, в среднем за сутки в одном прививочном центре будут вакцинированы 70 человек.

 

Согласно сообщению ведомства, 17 марта 2021 года в Самарканд доставлено два вида вакцины- 69 000 доз вакцины AstraZeneca (Covishield) индийского производства по программе COVAX и 65 200 доз китайско-узбекской ZF-UZ-VAK 2001.

 

 «Массовая вакцинация населения от коронавируса начинается одновременно с обоими видами вакцин. В первую очередь будут вакцинированы граждане 65 лет и медицинские работники, подверженные риску инфицирования, сотрудники скорой помощи, инфекционных больниц, областного и городского СЭС»,-отметила Шоира Халилова, специалист Самаркандского областного управления санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья.


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