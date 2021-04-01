» » » В Самарканде продолжается фестиваль молодежного туризма
﻿
  • 1 апрель 2021 10:40
  • 30

В Самарканде продолжается фестиваль молодежного туризма

На территории городища Афросиеб стартовали соревнования по маунтинбайку среди взрослых и юношей.

 

В Самарканде продолжается фестиваль молодежного туризма

 В Самарканде продолжается фестиваль молодежного туризма

 

В соревнованиях принимают участие около 100 велосипедистов, представители более чем из 8-ми регионов республики. Состязания проходят по различным дисциплинам, среди которых современные виды трекинга downhill, uphill и другие. Эта местность покоряет спортсменов своими живописными ландшафтами.

 

При этом трасса, которую проходят участники, достаточно сложная - с большими перепадами высот и крупными камнями. Целью соревнований является пропаганда здорового образа жизни через широкое развитие спортивного туризма, горного ориентирования и велоспорта МТВ («mountain bike»), а также повышение туристической активности молодёжи в условиях внутреннего туризма.

 

Фишкой данного мероприятия станет полёт на параплане, отметили в пресс-службе департамента по развитию туризма Самаркандской области.


Похожие статьи:
﻿
В Самаркандской области стартовал молодежный туристический фестиваль в рамках проекта “караван историй

В Самаркандской области стартовал молодежный туристический фестиваль в рамках проекта “караван историй

Новости Самарканда
﻿
В Самаркандской области стартовал Кубок Узбекистана по маунтинбайку

В Самаркандской области стартовал Кубок Узбекистана по маунтинбайку

Новости Самарканда / Видео Новости / ТОП
﻿
Презентация проекта развития «Караван историй» в городе Самарканд

Презентация проекта развития «Караван историй» в городе Самарканд

Новости Самарканда
﻿
Группа молодёжи провела в Самарканде семинар на тему развития внутреннего туризма

Группа молодёжи провела в Самарканде семинар на тему развития внутреннего туризма

Новости Самарканда / Туризм
﻿
В соревнованиях по баскетболу

В соревнованиях по баскетболу "золото" у самаркандцев

Новости Самарканда / Спорт
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика