 В Самарканде продолжается фестиваль молодежного туризма

На территории городища Афросиеб стартовали соревнования по маунтинбайку среди взрослых и юношей.

В соревнованиях принимают участие около 100 велосипедистов, представители более чем из 8-ми регионов республики. Состязания проходят по различным дисциплинам, среди которых современные виды трекинга downhill, uphill и другие. Эта местность покоряет спортсменов своими живописными ландшафтами.

При этом трасса, которую проходят участники, достаточно сложная - с большими перепадами высот и крупными камнями. Целью соревнований является пропаганда здорового образа жизни через широкое развитие спортивного туризма, горного ориентирования и велоспорта МТВ («mountain bike»), а также повышение туристической активности молодёжи в условиях внутреннего туризма.

Фишкой данного мероприятия станет полёт на параплане, отметили в пресс-службе департамента по развитию туризма Самаркандской области.