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  • 1 апрель 2021 10:36
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Венгерские эксперты встретились с руководством Самаркандской и Джизакской областей для оказания содействия в социально-экономическом развитии

В рамках официального визита Премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Узбекистан состоялась встреча венгерских экспертов высокого уровня с руководством Самаркандской и Джизакской областей.

 

Венгерские эксперты встретились с руководством Самаркандской и Джизакской областей для оказания содействия в социально-экономическом развитии

 

По информации Министерства инвестиций и внешней торговли (МИВТ), встреча организована в рамках инициативы по внедрению венгерского опыта по стимулированию социально-экономического развития, договоренность по которой была достигнута в феврале в г.Будапеште в рамках визита правительственной делегации Узбекистана.Во встрече приняли участие министр иностранных дел и внешних экономических связей Венгрии Петер Сийярто, а также заместитель Премьер-министра, министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков.

 

В рамках данной инициативы привлеченные венгерские эксперты, обладающие международным авторитетом среди европейских официальных, деловых и общественных кругов и имеющие значительный опыт работы в государственных структурах Венгрии, будут оказывать содействие в проведении реформ по восьми приоритетным направлениям: сельское хозяйство, торговля и предпринимательство, банковско-финансовый сектор, налогово-фискальная сфера, здравоохранение, образование, развитие электронного правительства и сфера услуг.

 

Было определено, что на начальном этапе будет проведен глубокий анализ текущего социально-экономического состояния вышеуказанных регионов, на основе которого будут выработаны практические меры, которые впоследствии войдут в «Дорожную карту», подлежащую утверждению на уровне Правительств двух стран. По итогам встречи участники наметили первоочередные задачи по дальнейшему сотрудничеству, а также договорились создать совместный проектный офис для их имплементации.


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