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  • 1 апрель 2021 10:17
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В Самарканде прошел чемпионат Узбекистана по боксу

В соревновании приняли участие свыше 300 спортсменов из 15 колледжей олимпийского резерва, действующих в регионах республики и Каракалпакстане.

 

В Самарканде прошел чемпионат Узбекистана по боксу

 

В Самарканде на базе специализированной детско-юношеской спортивной школы был организован чемпионат Узбекистана по боксу «Олимпийские вершины». Об этом сообщает пресс-служба Минспорта.

 

В соревновании приняли участие свыше 300 спортсменов из 15 колледжей олимпийского резерва, действующих в регионах республики и Каракалпакстане.По результатам состязаний в общем командном зачете победили боксеры Республиканского колледжа олимпийского резерва, расположенного в Ташкенте. Спортсмены Самаркандского колледжа олимпийского резерва заняли второе место.

 

Третье призовое место досталось команде из Чирчикского колледжа олимпийского резерва.

Отмечается, что победители и призеры соревнований были награждены медалями, почетными дипломами и сувенирами.


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