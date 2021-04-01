В Самарканде прошел чемпионат Узбекистана по боксу

В соревновании приняли участие свыше 300 спортсменов из 15 колледжей олимпийского резерва, действующих в регионах республики и Каракалпакстане.

В Самарканде на базе специализированной детско-юношеской спортивной школы был организован чемпионат Узбекистана по боксу «Олимпийские вершины». Об этом сообщает пресс-служба Минспорта.

В соревновании приняли участие свыше 300 спортсменов из 15 колледжей олимпийского резерва, действующих в регионах республики и Каракалпакстане.По результатам состязаний в общем командном зачете победили боксеры Республиканского колледжа олимпийского резерва, расположенного в Ташкенте. Спортсмены Самаркандского колледжа олимпийского резерва заняли второе место.

Третье призовое место досталось команде из Чирчикского колледжа олимпийского резерва.

Отмечается, что победители и призеры соревнований были награждены медалями, почетными дипломами и сувенирами.