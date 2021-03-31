В Самаркандской области стартовал молодежный туристический фестиваль в рамках проекта “караван историй

В национальном природном парке "Зарафшан” Джамбайского района в рамках проекта молодежного туристического фестиваля "Караван историй” был дан старт соревнований по спортивному ориентированию. В фестивале приняли участие около 100 спортсменов из Намангана, Джизака, Ташкента, Самарканда и других регионов.

В рамках соревнований спортсменам была предоставлена карта с 8 контрольно-пропускными пунктами, которые они должны были пройти в обязательном порядке. Участники справились с поставленными задачами.Следующий этап экстремального спортивного соревнования "маунтинбайк "пройдет 31 марта на территории городища Афросиеб.

Напомним, спортивное ориентирование - вид спорта, в котором участники при помощи спортивной карты и компаса должны были пройти неизвестную им трассу через контрольные пункты, расположенные на местности. Результаты определяются по времени прохождения дистанции или по количеству набранных очков. Фестиваль продлится до 4 апреля,сообщили в пресс-службе департамента по развитию туризма Самаркандской области.