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  • 31 март 2021 10:06
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Фульвио Мартушелло посетил Самарканд

В рамках официального визита в Узбекистан председатель Делегации Европейского парламента по связям со странами Центральной Азии и Монголией Фульвио Мартушелло посетил Самарканд.

 

Фульвио Мартушелло посетил Самарканд

 

На встрече с администрацией Самаркандской области состоялся обмен мнениями по текущему состоянию и перспективам дальнейшего развития сотрудничества между Узбекистаном и Евросоюзом.

 

Как отмечает пресс-служба областного хокимията, с каждым годом социально-экономические отношения со странами-членами Евросоюза развиваются. Как сказал Фульвио Мартушелло, Европейский Союз заинтересован в укреплении всесторонних отношений с Узбекистаном.


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