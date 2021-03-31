В рамках официального визита в Узбекистан председатель Делегации Европейского парламента по связям со странами Центральной Азии и Монголией Фульвио Мартушелло посетил Самарканд.

На встрече с администрацией Самаркандской области состоялся обмен мнениями по текущему состоянию и перспективам дальнейшего развития сотрудничества между Узбекистаном и Евросоюзом.

Как отмечает пресс-служба областного хокимията, с каждым годом социально-экономические отношения со странами-членами Евросоюза развиваются. Как сказал Фульвио Мартушелло, Европейский Союз заинтересован в укреплении всесторонних отношений с Узбекистаном.