Самаркандский автомобильный завод получил сертификат Таможенного Союза на обновленный автобус SAZ LE60

С 2021 года низкопольный автобус SAZ LE60 выпускается в обновленной модификации. Улучшенная модель прошла проверку соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза ЕАЭС.

Обновленный городской автобус SAZ LE60 получил сертификат соответствия техническому регламенту Таможенного союза ЕАЭС «О безопасности колесных транспортных средств». Были внесены существенные изменения в конструкцию автобуса и повышена комфортабельность салона.

Испытания прошли на Дмитровском полигоне (Россия, Московская область). В ближайшие три года SAZ LE60 будет экспортироваться в страны-участницы Таможенного союза ЕАЭС в сертифицированной модификации.

«SAZ LE60 — единственный низкопольный автобус, сконструированный и произведенный в Узбекистане. Это отечественный автомобильный продукт, впервые сошедший с конвейера в 2012 году. 16 марта SamAuto отметила 22-летие, и могу сказать, что SAZ LE60 — результат опыта, наработок и улучшений всех этих лет.

В первые годы производства данной модели Самаркандский автомобильный завод продавал 1–2 единицы в год. Всего за предыдущие периоды были реализованы 454 автобуса. В этом году мы наблюдаем рекордный спрос: только экспортный заказ составил 600 единиц. Если произойдет увеличение спроса на внутреннем рынке, то мощности SamAuto позволят его покрыть. В ближайшие три года мы планируем довести продажи SAZ LE60 до 2 тыс. единиц», — сказал заместитель генерального директора по маркетингу и продажам СП ООО «СамАвто» Ильхом Ярашев.

Полученный сертификат будет действовать на территории России, Казахстана, Беларуси, Армении и Кыргызстана до 2024 года. Также СП ООО «СамАвто» получило запросы на выпуск низкопольного автобуса на территории России, Казахстана, Украины и Азербайджана. Производством займутся местные компании. Сейчас по данному вопросу ведутся переговоры.

16 марта 2021 года SamAuto отпраздновала свою годовщину. За 22 года работы самаркандский завод выпустил 26 тыс. грузовых и специализированных автомобилей, 15,4 тыс. городских и междугородних автобусов. В январе прошлого года стартовали продажи первых отечественных пикапов ISUZU D-Max. К настоящему времени произведены 550 автомобилей, которые реализуются как на внутреннем, так и на зарубежных рынках.