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  • 30 март 2021 23:32
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В Самарканде государственные службы перейдут на возобновляемые источники энергии

В Самарканде государственные службы перейдут на возобновляемые источники энергииВ областном центре планируют экономить электроэнергию на хокимиятах, милиции и прокуратуре. Об этом пишет Kun.uz.

 

К 4 кварталу текущего года в Самаркандской области должны быть обеспечены возобновляемыми источниками энергии 342 объекта. Среди них - здания хокимиятов, органов внутренних дел, прокуратуры, финансового управления, дошкольные и медицинские учреждения. С этой целью предусмотрено выделение из республиканского бюджета 290,8 миллионов сумов, из местного - 1146,3 миллион сумов.

 

«В рамках целевой программы в текущем году в нашей области солнечными панелями должны быть обеспечены 342 объекта общей мощностью 9.098 кВт. Солнечная фотоэлектрическая станция мощностью 100 МВт будет построена в степной зоне Нурабадского и Пастодаргомского районов. В настоящее время выполняется проектно-сметная документация и ведутся подготовительные строительные работы», - рассказал газете «Зарафшон» главный специалист Самаркандского территориального отделения «Узэнергоинспекции» Акрам Бобоев.


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