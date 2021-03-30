» » » В Булунгурском районе столкнулись «Дамаса» и ЗИЛ. Один из водителей погиб
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  • 30 март 2021 14:36
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В Булунгурском районе столкнулись «Дамаса» и ЗИЛ. Один из водителей погиб

Несовместимые с жизнью травмы в результате аварии получил водитель «Дамаса», житель махалли «Зарафшон» Булунгурского района. ДТП произошло 25 марта на 18-м километре государственной трассы 4Р 238, проходящей по территории махалли «Октепа» Булунгурского района.

 

В Булунгурском районе столкнулись «Дамаса» и ЗИЛ. Один из водителей погиб

 

По сообщению дорожных служб, автомобиль «Дамас» столкнулся на дороге с ЗИЛом. Предположительно, виноват водитель первой машины.


По данному факту возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса, ведется следствие. Кроме того, в махалле «Зарафшон», где проживал погибший, сотрудниками РОВД была проведена разъяснительная беседа среди местного населения.


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