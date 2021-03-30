В Булунгурском районе столкнулись «Дамаса» и ЗИЛ. Один из водителей погиб

Несовместимые с жизнью травмы в результате аварии получил водитель «Дамаса», житель махалли «Зарафшон» Булунгурского района. ДТП произошло 25 марта на 18-м километре государственной трассы 4Р 238, проходящей по территории махалли «Октепа» Булунгурского района.

По сообщению дорожных служб, автомобиль «Дамас» столкнулся на дороге с ЗИЛом. Предположительно, виноват водитель первой машины.





По данному факту возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса, ведется следствие. Кроме того, в махалле «Зарафшон», где проживал погибший, сотрудниками РОВД была проведена разъяснительная беседа среди местного населения.