В Кошрабате удалось сохранить загоревшее от молнии 100-летнее тутовое дерево

28 марта жители махалли «Кийким» Кошрабатского района сообщили в районную инспекцию по экологии и охране окружающей среды, что горит тутовое дерево возрастом более 100 лет.

Для изучения ситуации на место выехали госинспекторы. Выяснилось, что тутовое дерево загорелось после удара молнии. Пожар был оперативно потушен с помощью местных жителей и пожарных РОВД.





В то же время, благодаря своевременным усилиям, это тутовое дерево, которому более века, удалось сохранить, сообщает информационная служба Самаркандского областного управления экологии и охраны окружающей среды.