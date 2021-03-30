» » » В Кошрабате удалось сохранить загоревшее от молнии 100-летнее тутовое дерево
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  • 30 март 2021 14:25
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В Кошрабате удалось сохранить загоревшее от молнии 100-летнее тутовое дерево

28 марта жители махалли «Кийким» Кошрабатского района сообщили в районную инспекцию по экологии и охране окружающей среды, что горит тутовое дерево возрастом более 100 лет.

 

В Кошрабате удалось сохранить загоревшее от молнии 100-летнее тутовое дерево

 

Для изучения ситуации на место выехали госинспекторы. Выяснилось, что тутовое дерево загорелось после удара молнии. Пожар был оперативно потушен с помощью местных жителей и пожарных РОВД.


В то же время, благодаря своевременным усилиям, это тутовое дерево, которому более века, удалось сохранить, сообщает информационная служба Самаркандского областного управления экологии и охраны окружающей среды.


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