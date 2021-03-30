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  • 30 март 2021 10:02
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Районы Самаркандской области пострадали из-за схода селя

Районы Самаркандской области пострадали из-за схода селяНесколько районов Самаркандской области пострадали из-за схода селевых потоков, возникших в результате выпадения интенсивных осадков 28 марта, сообщает gazeta.uz.

 

Здесь случаи схождения селевых потоков наблюдались в Каттакурганском, Пайарыкском, Пахтачинском и Кушрабатском районах. По словам местных жителей, дома были затоплены, машины смыты. Они заявили, что выпадение осадков в таком количестве наблюдается впервые.

 

В Пайарыкском районе потоки разрушили мост, из-за чего у жителей отсутствует возможность перейти на другой берег. В Иштыханском районе затоплены виноградные поля, а также жилые участки.


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