Районы Самаркандской области пострадали из-за схода селя

Несколько районов Самаркандской области пострадали из-за схода селевых потоков, возникших в результате выпадения интенсивных осадков 28 марта, сообщает gazeta.uz.

Здесь случаи схождения селевых потоков наблюдались в Каттакурганском, Пайарыкском, Пахтачинском и Кушрабатском районах. По словам местных жителей, дома были затоплены, машины смыты. Они заявили, что выпадение осадков в таком количестве наблюдается впервые.

В Пайарыкском районе потоки разрушили мост, из-за чего у жителей отсутствует возможность перейти на другой берег. В Иштыханском районе затоплены виноградные поля, а также жилые участки.