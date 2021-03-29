По факту отравления угарным газом возбуждено уголовное дело

Прокуратура Самарканда возбудила уголовное дело по факту отравления газом пяти человек. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
В частности, возбуждено уголовное дело по ч.2 п «а» ст. 259 (нарушение правил пожарной безопасности) Уголовного кодекса Республики Узбекистан. Следственным отделом ОВД г. Самарканда проводится предварительное расследование.
Решением Самаркандского городского суда по уголовным делам от 29 марта 2021 года Ф.Х. приговорен к административному задержанию по статьям 194 и 195 Кодекса об административной ответственности.
Напомним, в Самарканде четыре человека погибли от отравления угарным газом. Трагический инцидент произошёл 28 марта примерно в 11:00 в махаллинском сходе граждан "М.Шайхзода" в Самарканде. Причиной отравления стала утечка газа из так называемой голландской печи, используемой для отопления помещений.