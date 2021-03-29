По факту отравления угарным газом возбуждено уголовное дело

Прокуратура Самарканда возбудила уголовное дело по факту отравления газом пяти человек. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В частности, возбуждено уголовное дело по ч.2 п «а» ст. 259 (нарушение правил пожарной безопасности) Уголовного кодекса Республики Узбекистан. Следственным отделом ОВД г. Самарканда проводится предварительное расследование.

«В отношении хозяина дома Ф.Х., в котором работали погибшие, составлен соответствующий административный протокол за невыполнение законных требований сотрудников УВД и сопротивление им при исполнении служебных обязанностей»,-говорится в документе.

Решением Самаркандского городского суда по уголовным делам от 29 марта 2021 года Ф.Х. приговорен к административному задержанию по статьям 194 и 195 Кодекса об административной ответственности.

Напомним, в Самарканде четыре человека погибли от отравления угарным газом. Трагический инцидент произошёл 28 марта примерно в 11:00 в махаллинском сходе граждан "М.Шайхзода" в Самарканде. Причиной отравления стала утечка газа из так называемой голландской печи, используемой для отопления помещений.