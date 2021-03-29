Самаркандский автомобильный завод отправил в Казахстан 30 автобусов SAZ LE60 обновленной модификации

В марте 2021 года Самаркандский автомобильный завод отгрузил в Казахстан 30 автобусов SAZ LE60 в обновленной модификации.

Первые 20 автобусов, произведенные по спецзаказу, вышли на линию в городе Туркестане 20 марта. В числе пассажиров был аким Туркестанской области Умирзак Шукеев. SAZ LE60 вмещает 56 пассажиров (25 мест для сидения). Автобусы, вышедшие на линию в Туркестане, оборудованы пандусами, электронными системами оплаты проезда, кондиционерами, камерами видеонаблюдения и системами аудиоинформирования пассажиров.

"Мы рады, что при обновлении Туркестанского автобусного парка выбор пал на SAZ LE60, сконструированный и произведенный в Узбекистане. Наши партнеры отметили комфортабельность обновленной модели, ее удобство для маломобильных граждан, долговечность, а также соотношение цены и качества. В начале года эта модификация получила сертификат Таможенного союза ЕАЭС", – сказал заместитель генерального директора по маркетингу и продажам "СамАвто" Ильхом Ярашев.

По его словам, это не первая поставка в Казахстан. Продукция SamAuto используется в городских пассажироперевозках Алматы, Туркестана и Атырау. За все годы международного сотрудничества экспорт автобусов разных моделей в Казахстан составил порядка 900 единиц, из них 300 приходится на SAZ LE60.