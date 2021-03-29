Самаркандский автомобильный завод отправил в Казахстан 30 автобусов SAZ LE60 обновленной модификации

В марте 2021 года Самаркандский автомобильный завод отгрузил в Казахстан 30 автобусов SAZ LE60 в обновленной модификации.
Первые 20 автобусов, произведенные по спецзаказу, вышли на линию в городе Туркестане 20 марта. В числе пассажиров был аким Туркестанской области Умирзак Шукеев. SAZ LE60 вмещает 56 пассажиров (25 мест для сидения). Автобусы, вышедшие на линию в Туркестане, оборудованы пандусами, электронными системами оплаты проезда, кондиционерами, камерами видеонаблюдения и системами аудиоинформирования пассажиров.
По его словам, это не первая поставка в Казахстан. Продукция SamAuto используется в городских пассажироперевозках Алматы, Туркестана и Атырау. За все годы международного сотрудничества экспорт автобусов разных моделей в Казахстан составил порядка 900 единиц, из них 300 приходится на SAZ LE60.