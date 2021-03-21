Львица, найденная под Самаркандом, была избита. Животное получило тяжелый удар тупым предметом, левый глаз практически не видит, сообщает Podrobno.uz со ссылкой на данные Ташкентского зоопарка.

Напомним, что животное, найденное под Самаркандом, было передано накануне в Ташкентский зоопарк. Львенка обнаружили в багажнике автомобиля, следовавшего из Кашкадарьи в Андижан. Водитель не смог ответить куда и зачем везет хищника и не предоставил никаких документов на него. Вскоре он просто скрылся, оставив питомца проверяющим. В результате оперативных мероприятий он был задержан. Началось предварительное следствие.

Оказалось, что это самка примерно 12-14 месяцев. Ее привезли 28 марта вечером, потом сразу же поместили на карантин, где в течение 60-90 дней животное и будет находиться.

"По результатам предварительного осмотра уже стало ясно, что животное получило тяжелый удар тупым предметом, скорее всего у него трещина или перелом плечевой кости, также был удар в область головы. Есть небольшая отечность и левый глаз практически не видит. Будем наблюдать и лечить", – отметил главный ветеринарный врач Ташкентского зоопарка Махмуд Кузибаев.