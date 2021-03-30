» » » В Самарканде четыре человека погибли от отравления угарным газом, еще один – госпитализирован
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  • 29 март 2021 15:08
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В Самарканде четыре человека погибли от отравления угарным газом, еще один – госпитализирован

В Самарканде четыре человека погибли от отравления угарным газом, еще один – госпитализированВ Самарканде четыре человека погибли от отравления угарным газом, еще один – госпитализирован, сообщает Podrobno.uz со ссылкой на данные региональной прокуратуры.

 

Трагический инцидент произошёл 28 марта примерно в 11:00 в махаллинском сходе граждан "М.Шайхзода" в Самарканде. Причиной отравления стала утечка газа из так называемой голландской печи, используемой для отопления помещений.

 

Оставшийся в живых мужчина был госпитализирован в Самаркандский филиал Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи с симптомами тяжёлого отравления.

 

Прокуратура Самарканда ведёт доследственную проверку по данному факту.


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