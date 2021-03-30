В Самарканде четыре человека погибли от отравления угарным газом, еще один – госпитализирован, сообщает Podrobno.uz со ссылкой на данные региональной прокуратуры.

Трагический инцидент произошёл 28 марта примерно в 11:00 в махаллинском сходе граждан "М.Шайхзода" в Самарканде. Причиной отравления стала утечка газа из так называемой голландской печи, используемой для отопления помещений.

Оставшийся в живых мужчина был госпитализирован в Самаркандский филиал Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи с симптомами тяжёлого отравления.

Прокуратура Самарканда ведёт доследственную проверку по данному факту.