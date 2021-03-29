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  • 29 март 2021 11:31
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Самаркандского львенка привезли в Ташкентский зоопарк

Самаркандского львенка привезли в Ташкентский зоопаркНайденного в Самарканде львенка перевезли в Ташкентский зоопарк, сообщает Госкомэкологии. Об этом сообщает Repost.

 

Львенка полностью обследовали и передали из Самаркандского областного управления по экологии в Ташкентский зоопарк.

 

«Львёнок, которому примерно один год, находится в хорошем состоянии. За ним ухаживают сотрудники зоопарка», - отметили в Госкомэкологии.

 

Напомним, ранее в социальных сетях появилось видео с найденным на улице львенком. Позже выяснилось, что дикое животное перевозил водитель на своем автомобиле из Кашкадарьи в Андижан. После того, как его остановили и потребовали документы, гражданин оставил животное на дороге и уехал.

 

Как сообщается, мужчина пообещал уехать за документами и сбежал, однако позже его задержали.


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