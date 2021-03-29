Самаркандского львенка привезли в Ташкентский зоопарк

Найденного в Самарканде львенка перевезли в Ташкентский зоопарк, сообщает Госкомэкологии. Об этом сообщает Repost.

Львенка полностью обследовали и передали из Самаркандского областного управления по экологии в Ташкентский зоопарк.

«Львёнок, которому примерно один год, находится в хорошем состоянии. За ним ухаживают сотрудники зоопарка», - отметили в Госкомэкологии.

Напомним, ранее в социальных сетях появилось видео с найденным на улице львенком. Позже выяснилось, что дикое животное перевозил водитель на своем автомобиле из Кашкадарьи в Андижан. После того, как его остановили и потребовали документы, гражданин оставил животное на дороге и уехал.

Как сообщается, мужчина пообещал уехать за документами и сбежал, однако позже его задержали.