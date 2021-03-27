Вместо опорных пунктов — махаллинские пункты правопорядка

На базе опорных пунктов органов внутренних дел создаются махаллинские пункты правопорядка. До 1 июня в Ташкентской и Самаркандской областях будет внедрена система «Smart махалля» для дистанционного обращения к инспекторам профилактики. В структуре Министерства внутренних дел сформированы пять новых департаментов.

Президент Шавкат Мирзиёев подписал указ о мерах по обеспечению общественной безопасности и поднятию на качественно новый уровень деятельности органов внутренних дел в борьбе с преступностью, сообщила пресс-служба Министерства юстиции.

Согласно документу, работа по предотвращению преступлений и борьба с преступностью будут проводиться на местах в разрезе каждой махалли и семьи. На базе опорных пунктов органов внутренних дел создаются махаллинские пункты правопорядка, которые теперь станут основным низовым звеном органов внутренних дел.

В качестве наглядного примера образцовые пункты правового порядка будут организованы в столице, рассказал начальник ГУВД Ташкента Азиз Ташпулатов программе «Новости 24». Там будут работать не только инспекторы профилактики, но и следователи, оперативники, сотрудники патрульно-постовой службы и военнослужащие Национальной гвардии.

До 1 июня 2021 года в Ташкентской и Самаркандской областях запустят информационную систему «Smart махалля» («умная махалля»), которая позволит дистанционно обращаться к инспекторам профилактики и следить за процессом рассмотрения заявлений. До конца года программу внедрят во всех регионах.