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  • 27 март 2021 12:36
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В Самарканде 57 работников системы махалли награждены нагрудным знаком

22 марта в Узбекистане объявлено Днем работников системы махалли. Это предусмотрено Законом Республики Узбекистан «Об определении Дня работников системы махалли».

 

В Самарканде 57 работников системы махалли награждены нагрудным знаком

 В Самарканде 57 работников системы махалли награждены нагрудным знаком

 

 

В связи с этим в областном хокимияте состоялось торжественное мероприятие, на котором хоким области поздравил сотрудников сферы и отметил их труд в обеспечении мира и спокойствия, оздоровлении социально-духовной атмосферы в обществе.

 

«В поздравительном послании работникам системы махалли Президент Узбекистана высоко оценил работу активистов. Усилия, особенно во время пандемии, достойны похвалы», - сказал Э. Турдимов.

 

По данным, с 2020 года по настоящее время в регионе построено 51 административное здание МСГ, сдано в эксплуатацию 117 зданий махалли, построенных путем  хашара за счет спонсорских средств. Реконструировано 55 зданий махалли.

 

С помощью махалли было трудоустроено 4 324 человека, помирилось 1300 семей, находящихся на грани развода. Предотвращена преступность в 623 махаллях, а количество образцовых махаллей в области достигло 230.

 

На мероприятии 57 активистов махалли из Самарканда были награждены нагрудным знаком «Махалла ифтихори», группе сотрудников данной системы были вручены почетные грамоты и подарки.


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