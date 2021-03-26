Трое молодых людей из Самаркандской области совершили ограбление в Нукусе

Под предлогом доставки пиццы трое уроженцев Самаркандской области проникли в дом 40-летней К. Манар из города Нукус и украли золотые изделия на общую сумму 25 млн сум. Злоумышленники, будучи осведомленными о распорядке рабочего времени хозяйки, знали, что дома кроме двух несовершеннолетних детей никого нет. По предварительному сговору они постучались в дверь и сказали, что мама отправила пиццу.

Воспользовавшись доверчивостью детей, преступникам удалось открыть запертую дверь, а после, несмотря на оказанное сопротивление детей, противоправно проникнуть внутрь. Завладев золотыми изделиями, они скрылись с места преступления.

В ходе проведенной доследственной проверки установлено, что данное преступление было совершено со стороны жителей Самаркандской области (1999 г.р., 1997 г.р., 1996 г.р.), приехавших на заработки в город Нукус.

По данному факту со стороны Следственного отделения УКД ОВД города Нукуса в отношении Ш.Шохижахона, Б. Ойбека и А. Шохруха возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 3 ст. 166 (грабёж) Уголовного кодекса Республики Узбекистан. Они задержаны в процессуальном порядке. Следствие продолжается.

Необходимо отметить, что за совершение данного вида преступления законом предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы от 5 до 10 лет.