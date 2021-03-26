» » » Трое молодых людей из Самаркандской области совершили ограбление в Нукусе
﻿
  • 26 март 2021 12:07
  • 125

Трое молодых людей из Самаркандской области совершили ограбление в Нукусе

Под предлогом доставки пиццы трое уроженцев Самаркандской области проникли в дом 40-летней К. Манар из города Нукус и украли золотые изделия на общую сумму 25 млн сум. Злоумышленники, будучи осведомленными о распорядке рабочего времени хозяйки, знали, что дома кроме двух несовершеннолетних детей никого нет. По предварительному сговору они постучались в дверь и сказали, что мама отправила пиццу.

 

Трое молодых людей из Самаркандской области совершили ограбление в Нукусе

 

Воспользовавшись доверчивостью детей, преступникам удалось открыть запертую дверь, а после, несмотря на оказанное сопротивление детей, противоправно проникнуть внутрь. Завладев золотыми изделиями, они скрылись с места преступления.

 

В ходе проведенной доследственной проверки установлено, что данное преступление было совершено со стороны жителей Самаркандской области (1999 г.р., 1997 г.р., 1996 г.р.), приехавших на заработки в город Нукус.

 

По данному факту со стороны Следственного отделения УКД ОВД города Нукуса в отношении Ш.Шохижахона, Б. Ойбека и А. Шохруха возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 3 ст. 166 (грабёж) Уголовного кодекса Республики Узбекистан. Они задержаны в процессуальном порядке. Следствие продолжается.

 

Необходимо отметить, что за совершение данного вида преступления законом предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы от 5 до 10 лет.


Похожие статьи:
﻿
В Самарканде задержан угонщик автомобиля Gentra

В Самарканде задержан угонщик автомобиля Gentra

Новости Самарканда
﻿
У жительницы Самарканда украли ценности на 4 млн.сумов

У жительницы Самарканда украли ценности на 4 млн.сумов

Новости Самарканда
﻿
В Ургутском районе совершено разбойное нападение

В Ургутском районе совершено разбойное нападение

Новости Самарканда
﻿
В Самаркандской области преступление раскрыто по «горячим следам»

В Самаркандской области преступление раскрыто по «горячим следам»

Новости Самарканда / Проишествия
﻿
В Каттакургане задержаны подозреваемые в совершении кражи

В Каттакургане задержаны подозреваемые в совершении кражи

Общество / Новости Самарканда
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика