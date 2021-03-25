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  • 25 март 2021 17:50
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Проезд по платным трассам в Самарканд и Андижан будет стоить $5−6

Стоимость проезда по планируемым платным автотрассам из Ташкента в Самарканд и Андижан предварительно составит 5−6 долларов. Максимальная скорость может составить 120−150 км/ч, сообщил представитель Агентства ГЧП.

 

Проезд по платным трассам в Самарканд и Андижан будет стоить $5−6

 

Проезд легковых автомобилей по проектируемым платным дорогам Ташкент-Самарканд и Ташкент-Андижан будет стоить примерно 5−6 долларов, сообщил представитель Агентства по развитию государственно-частного партнерства в Пресс-клубе УзЛиДеП.

 

По его словам, стоимость проезда по дороге из Ташкента в Ферганскую долину будет складываться из трёх частей (расчёты предварительные):

Ташкент-Ангрен — 1,7 доллара;

Ангрен-Коканд — 2 доллара;

Коканд-Андижан — 1,6 доллара.

 

Для грузового транспорта сумма будет выше. К примеру, проезд из Ташкента в Андижан можно будет доехать за 20 долларов.Максимальная разрешённая скорость движения на платных трассах может составить 120−150 км/ч, сообщил представитель агентства. На некоторых горных участках она может составлять 60−70 км/ч.

 

Отметим, что сейчас допустимая скорость на междугородных автодорогах в Узбекистане на отдельных участках составляет 110 км/ч.В конце 2018 года было принято постановление Кабинета министров, согласно которому поэтапное внедрение платных дорог планировалось начать в рамках государственно-частного партнёрства с 1 января 2020 года.

 

Спустя год Элъёр Ганиев, бывший министр транспорта, сообщал, что строительство платной трассы Ташкент-Самарканд задерживается из-за высокой цены проезда, заложенной инвестором.

 

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