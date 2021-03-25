Посольство Узбекистана: Обсуждены практические аспекты по созданию демонстрационного завода по переработке молока в Самаркандской области

Посол Узбекистана в странах Бенилюкс Дилёр Хакимов сегодня провел видеоконференцию с главой компании «ANTE B.V.» (Нидерланды) Херко Хеккингом, сообщает корреспондент ИА «Дунё».

«ANTE B.V.» имеет 25-летний опыт в производстве оборудования и техники для молочной промышленности. В настоящее время компания владеет заводом по переработке козьего, овечьего и коровьего молока мощностью 6 миллионов литров в год.

Херко Хеккинг сообщил, что в марте 2020 года принимал участие в сельскохозяйственной миссии нидерландских компаний в Узбекистан, которая была для него очень продуктивной. В ходе миссии он установил контакт с узбекскими фермерами, заинтересованными в налаживании производства молочной продукции с использованием голландских технологий.

По словам бизнесмена, после поездки в Узбекистан он провел свое рыночное исследование потенциала Самаркандской области и пришел к выводу о целесообразности реализации проекта по созданию демонстрационного завода по переработке молока в этом регионе страны.

В этой связи компания «ANTE B.V.» подала заявку в Нидерландское Агентство по поддержке предпринимательства (RVO) с просьбой выделить правительственный грант в размере 100 тысяч евро для создания демонстрационного завода по переработке молока в Узбекистане на основе голландских технологий, которая получила одобрение. При этом еще 100 тысяч евро будут выделены со стороны самой компании.

В ходе встречи Херко Хеккинг сообщил, что для проведения предметных переговоров с потенциальными партнерами, а также осмотра места создания демонстрационной фермы он намерен в скором времени прибыть в Ташкент. В ходе визита планируются переговоры с партнерами, заинтересованными в реализации совместного проекта.

В случае достижения соглашения, в Узбекистане планируется создание совместного предприятия «ANTE-Uzbekistan» c 50-процентным долевым участием сторон. При этом нидерландская сторона будет также заниматься подготовкой узбекских специалистов, которые будут работать на заводе, а также техническим обслуживанием поставленного оборудования.

По итогам встречи также достигнута договоренность об организации официального открытия демонстрационного завода с привлечением посольств Узбекистана и Нидерландов.