Сотрудничество между Самаркандом и Агрой будет расширено

Чрезвычайный и Полномочный посол Узбекистана в Индии Дилшод Ахатов встретился с мэром города Агры Навином Кумаром Джайном. В ходе встречи были обсуждены вопросы развития прямых партнерских отношений между регионами Узбекистана и Индии.

Напомним, что в рамках государственного визита Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиеева в Индию 1 октября 2018 года был подписан меморандум о взаимопонимании между хокимиятом города Самарканда и муниципальной ассоциацией Агра штата Уттар-Прадеш.

В ходе встречи были проанализированы работы, проделанные до настоящего времени в рамках данного меморандума, изучены возможности дальнейшей активизации взаимовыгодного сотрудничества.

В частности, состоялся обмен мнениями по организации совместных мероприятий в культурно-гуманитарной сфере, развитию различных направлений ремесел, налаживанию прямых контактов между предпринимателями.Стороны договорились организовать в этом направлении визиты делегаций, состоящих из предпринимателей и бизнесменов.

По сообщению пресс-службы департамента по развитию туризма Самаркандской области,особо подчеркнута важность налаживания сотрудничества между туристическими компаниями этих регионов, используя огромный туристический потенциал городов Самарканд и Агра.