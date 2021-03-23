Благотворительная акция от студентов СамМИ

В Самаркандском областном многопрофильном медицинском центре прошла благотворительная акция, в ходе которой группа молодых студентов Самаркандского государственного медицинского института собрала для больных детей подарки и организовала настоящий яркий праздник с участием мультипликационных героев.





По словам одного из добровольцев, благотворительностью они занимаются два года, с момента поступления в вуз. Акция направлена на оказание помощи и поддержки больных детей с различной патологией. Особенно молодые ребята во время таких мероприятий стараются подбодрить родителей, просят их не впадать в отчаяние и мужественно бороться за здоровье своих детей.





Акция прошла в отделении неврологии областного многопрофильного центра. Сегодня здесь лечатся около 60 детей со всех районов области. Больным с неврологическими заболеваниями оказывается целенаправленная специализированная помощь. Зачастую сюда поступают пациенты с нарушениями центральной и периферической нервной системы, головного и спинного мозга, болезнью Альцгеймера и др.





Как отмечали участники благотворительной акции, очень важно, чтобы дети были довольны и счастливы, особенно- в праздничные дни. Студенты организованно передали собранные подарки, а в свой адрес услышали много теплых слов благодарности со стороны родителей. Праздник продолжился музыкальной программой.

Зарина Хакбердиева