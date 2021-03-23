В СТВ-сумаляк!

Сумаляк. Не зря его называют предвестником весны. Каждый год при наступлении теплых дней после зимы и обновления природы практически со всех дворов, собирается народ, чтобы вместе приготовить целительное блюдо. Древняя традиция не обошла стороной и СТВ. Настоящая весна в коллективе начинается именно с приготовления сумаляка.









Процесс приготовления весеннего блюда-это целый ритуал и семейный праздник, а потому в этот день вокруг котла, где варится сумаляк, собираются почти все приглашенные родственники. За годы существования СТВ приходило и уходило немало творческих людей, поистине талантливых, отдающих себя всецело любимому делу. Однако традиции, в числе которых сумаляк, остались неизменными.





СТВ-это одна большая веселая семья, где каждый дорожит дружбой, воспоминаниями о прошлом. Приготовление сумаляка здесь всегда сопровождается шуточными песнями и плясками, длинными бессонными ночами и богатым дастарханом. В воздухе уже чувствуется запах наступающей весны и зарождающейся природы, и как никогда веришь, что чудеса сбываются, особенно в дни празднования Навруза.

Зарина Хакбердиева