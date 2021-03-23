Телеканал «Россия 1» назвал Самарканд туристической столицей республики и главным символом культурного ренессанса

В программе «Вести недели» телеканала «Россия 1» транслирован видеосюжет о реформах, происходящих в Узбекистане. 7-минутный видеосюжет готовился корреспондентами телеканала на протяжении 5 дней. В сюжет вошли десятки локаций и объектов, наглядно демонстрирующих глобальные изменения, происходящие в республике в последние годы.

Репортаж приурочен к празднованию одного из самых красивых праздников – Навруза. В сюжете нашли отражение колоритные традиции и обряды, связанные с этим праздником – национальные песни, танцы, приготовление сумаляка.

Как отметила автор сюжета, корреспондент Ольга Армякова, «открывая свои двери гостям в праздничные дни, Узбекистан открывается и в экономике, и в политике»

«По оценкам Всемирного банка, в этом году рост ВВП в стране будет рекордным – почти на 4%. Узбекистан – локомотив Центральной Азии», - говорит корреспондент.

В сюжет также вошли кадры и рассказ о новой международной столице - строящемся Samarqand City, который в следующем году станет городом проведения крупного политического события – саммита ШОС.

В репортаже говорится о высоких темпах строительства в Узбекистане, сравнимых с расцветом империи Амира Тимура, «который после разрушительного нашествия Чингизхана руины смог превратить в восточный Рим», - говорит Армякова. Журналист называет Самарканд туристической столицей республики и главным символом культурного ренессанса.

Рассказывая о настоящем и будущем, журналист с особым трепетом говорит и о великий прошлый Узбекистан – его богатейшем культурном наследии, о ремесленниках, свято соблюдающих многовековые традиции своих предков, создавая изделия из дамасской стали, рукотворные ковры и другие предметы искусства.

Кроме этого, в сюжете уделено внимание крупным промышленным объектам, к примеру, Кандымскому газоперерабатывающему комплексу – совместному проекту Узбекистана и России, индустриальному оазису среды песков Кызылкума.

«Сотни километров трубопроводов, 8 млрд кубометров газа в год – это один из самых крупнейших заводов в Центральной Азии. Идет разработка и новых месторождений», - рассказывает Ольга Армякова.

Стоит отметить, что сюжеты об Узбекистане были показаны и на других российских телеканалах. В их числе – «Мир» и «Россия 24».