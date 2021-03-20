Открытие «Ice Arena» в Самарканде

В канун праздника весны- Навруза в Самарканде открылся комплекс «Ice Arena»-второй по вместимости в Узбекистане после столичного ледового дворца «Humo Arena».

Новый тематический развлекательный центр в Самарканде. Многофункциональный ледовый дворец открылся в рамках развлекательного центра Family Park при поддержке Федерации хоккея Узбекистана. В церемонии открытия принял участие хоким области. Он поздравил всех собравшихся с праздником Навруз и открытием уникального комплекса.





Запуск современного ледового комплекса «Ice Arena» стало новшеством для самаркандцев. Его строительство длилось два года. На реализацию грандиозного проекта было потрачено 25 миллионов долларов-13 миллионов долларов инвестиций и 12 миллионов долларов собственных средств. Общая площадь комплекса ТРЦ составляет 6,3 га.

Здание торгово-развлекательного центра состоит из 4-х этажей. В подвальном помещении создан автопарк на 400 автомобилей. Брендовые магазины, кафетерии и столовые расположились на первых двух этажах. На самом верху открыты боулинг- и фитнес-клубы, детские площадки и различные аттракционы. Ледовая арена, которая позволяет вместить до 2 тысяч зрителей, находится на первом этаже. Ее площадь-1800 кв.м.

Руководитель областной администрации вместе с гостями осмотрели сооружение, уникальное

по своим передовым архитектурным и инженерно-строительным решениям. Арена включает в себя VIP-ложи, фитнес-зал, зал хореографии, входную зону, вспомогательные помещения, соответствующие международным требованиям для хоккейных арен. Было отмечено, что в ближайшее время на этой арене, под патронажем Федерации хоккея Узбекистана, будет открыта детская хоккейная школа.

Первая ледовая арена в городе Самарканде открылась ледовым шоу всемирно известного литовского фигуриста, призера Олимпийских игр Повиласа Ванагаса и его жены Маргариты Дробязко.

Зарина Хакбердиева