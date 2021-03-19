19-20 марта в Самарканде не будет воды

С 19 марта с 23:00 до 20 марта 22:00 часов в некоторых районах Самарканда не будет воды. По сообщению «Самарканд сув таъминоти», отключение связано с ремонтом водопроводной линии Д-1200 мм.

Водоснабжение будет временно приостановлено на улицах Зарафшон шох, Садриддина Айни,Пенджикентской,Термезской ,Лолазор,Мульён,Гулобод, А.Темура и Гагарина частично, в массивах Согдиана, Саттепо, Микрорайон «А» и «Б», а также в махалле «Жойсой» в Самарканде.

В места отсутствия воды будут направляться автоводовозы.Номера телефонов для справок:

+99866 233-18-21, +99895 411-18-21, +99895 410-18-21