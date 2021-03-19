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  • 19 март 2021 22:54
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Туристический потенциал Самарканда в объективе телекамер телеканала «Россия»

18 марта текущего года в город Самарканд прибыли репортёры телеканала «Россия» во главе с ведущей Армяковой Ольгой Евгеньевной. Основной целью их пребывания было проведение съёмок на туристических объектах Самарканда для дальнейшей популяризации потенциала региона. 

 

Туристический потенциал Самарканда в объективе телекамер телеканала «Россия»

 Туристический потенциал Самарканда в объективе телекамер телеканала «Россия»

 

Съёмочные работы проводились на площади  Регистан, а также в туристической деревне Конигиль, где прошли мероприятия по случаю праздника Навруз, также для гостей были проведены мастер-классы по приготовлению национальных блюд. 

 

Как сообщает пресс-служба департамента по развитию туризма Самаркандской области, передача будет транслироваться на телеканале «Россия 1» в 20:00 по российскому времени

 

Туристический потенциал Самарканда в объективе телекамер телеканала «Россия»

 Туристический потенциал Самарканда в объективе телекамер телеканала «Россия»


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