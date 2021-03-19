 Туристический потенциал Самарканда в объективе телекамер телеканала «Россия»

18 марта текущего года в город Самарканд прибыли репортёры телеканала «Россия» во главе с ведущей Армяковой Ольгой Евгеньевной. Основной целью их пребывания было проведение съёмок на туристических объектах Самарканда для дальнейшей популяризации потенциала региона.

Съёмочные работы проводились на площади Регистан, а также в туристической деревне Конигиль, где прошли мероприятия по случаю праздника Навруз, также для гостей были проведены мастер-классы по приготовлению национальных блюд.

Как сообщает пресс-служба департамента по развитию туризма Самаркандской области, передача будет транслироваться на телеканале «Россия 1» в 20:00 по российскому времени