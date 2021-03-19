В Самарканде открывается новая ледовая арена. Она будет способна вместить до 2 тысяч зрителей

В Самарканде 20-21 марта состоится открытие ICE Arena – второго по вместимости ледового дворца в Узбекистане, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Проект реализован как полноценная ледовая арена, способная вместить до 2 тысяч зрителей, со всей необходимой инфраструктурой, позволяющей вести не только тренировочный процесс, но и проводить соревнования профессиональных хоккейных команд на высоком уровне.

Арена включает в себя VIP-ложи, фитнес-зал, зал хореографии, входную зону, вспомогательные помещения, соответствующие международным требованиям для хоккейных арен. Вместимость трибуны рассчитана на 1900 человек. Отметим, что в ближайшее время на этой арене, под патронажем Федерации хоккея Узбекистана, будет открыта детская хоккейная школа.

"Мы начинаем работу в Самарканде с создания детской хоккейной школы, потому что развитие детского хоккея является стратегическим приоритетом для Федерации. Привлечение как можно большего числа детей в наш вид спорта, закладка фундамента будущего узбекского хоккея через воспитание первого поколения наших национальных хоккеистов – планы, которые через 12-15 лет должны стать реальностью", – отметил первый вице-президент Федерации хоккея Узбекистана Баходир Гафуров.

Программа торжественного открытия ледовой арены в Самарканде рассчитана на два дня и включает выступления хоккеистов из детских хоккейных клубов Ташкента, ледовое шоу от знаменитых олимпийских призеров Повиласа Ванагаса и Маргариты Дробязко, звезд узбекской эстрады, а также концерт специально приглашенных артистов – Jony, Elman и Andro.