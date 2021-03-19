 Победителю купкари в Джамбае подарили "Cobalt"

В Джамбайском районе прошли традиционные национальные соревнования улок-купкари, посвященные празднику Навруз, сообщается на сайте областной газеты «Зарафшон».
Наряду с наездниками из Узбекистана в состязаниях приняли участие всадники из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана.
Главный приз от имени Самаркандского областного хокимията автомобиль "Cobalt" достался наезднику из Пайарыкского района Ихтиеру Толипову, выступавшем на скакуне по прозвищу Бодом. Другим призерам улок - купкари были вручены верблюды, ковры, денежные премии.