В Самарканде открылся ресторан стандарта «Халяль»

В связи с развитием паломнического туризма для удобства пребывания гостей в нашей области 18 марта текущего года состоялось торжественное открытие нового халяльного ресторана под названием «Старая Арба», сообщили в пресс-службе департамента по развитию туризма Самаркандской области.

Открытие заведения сопровождалось культурно-развлекательной программой, которое предало особенность данному мероприятию. Заведение предлагает посетителям исключительно халяльное меню, которое отличается от других тем, что в нем нет блюд из свинины и алкогольных напитков.

Акцент заведения сделан на приготовление турецкой, европейской и национальной кухонь из экологически чистых продуктов. Каждый желающий может посетить данное заведение и насладиться всеми удобствами, представляемыми для паломников.