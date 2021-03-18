Быть или не быть: как сохранить мечеть Махдуми Хорезми?

Одной из задач Самаркандского регионального отделения Академии наук Турон является сохранение культурного исторического и нематериального наследия в Узбекистане. В этих целях при самаркандском филиале функционирует фонд, проводящий исследования, направленные на сохранение архитектурных памятников, предметов исторических ценностей от воздействия природных катаклизмов, неправильного использования и халатного отношения организаций, которые ответственны в регионе за содержание и сохранение культурных объектов.





Самаркандская область богата памятниками, отражающими вехи ее многовековой истории. В регионе насчитывается более тысяч святынь, достопримечательностей и мест паломничества. К сожалению, не все они до конца не изучены, не обладают туристической привлекательностью для приёма посетителей. Некоторые памятники истории и культуры, находящиеся на государственной охране, нуждаются в принятии срочных мер по спасению от разрушения, повреждения и уничтожения. Один из таких объектов- мечеть Махдуми Хорезми. Ее имя неразрывно связано с личностью Шейха Хусейна Хорезми-лидера, руководителя, академика Хорезма.

-Уникальный исторический памятник старины находится в 300 метрах от площади Регистан,-говорит Фарход Ахмеджонов, директор Самаркандского филиала Академии наук Турон. –Это памятник не только зодчества, но и становления и возрождения науки. Мечеть, построенная 500 лет тому назад, служила звеном, которое продолжало деятельность знаменитой академии Мамуна в Самарканде. Приехав сюда, Шейх Хусейн Хорезми покупает землю вблизи площади Регистан и начинает заниматься благотворительной деятельностью. На территории культового места были построены лечебница для приёма слабовидящих, хонака, медресе, худжры. К сожалению, в сегодняшние дни ничего благого не осталось. Наша задача-охранять объекты культурного наследия от необоснованных решений конкретных организаций, которые решают их судьбу.

Так, например, два года назад, по словам директора общественного фонда «Махдуми Хоразмий», территория мечети в соответствии с решением региональных ведомств была продана на аукционе. Потенциальным покупателем стала предпринимательница из России. После вмешательства и письменных обращений в областную администрацию Фонда культурного наследия и Академии Турон в Самарканде, процесс продажи был приостановлен.

-Вместо того, чтобы принять решение о сохранении исторического места, некоторые заинтересованные лица выставили его на аукцион на продажу,-недовольствуется Фарход Ахмеджонов. -К сожалению, эти организации, не принимая во внимание историческую ценность объекта, без экспертной оценки и археологических исследований, способствуют исчезновению памятников. Если бы не пристальное внимание общественных фондов и отдельных лиц, поистине желающих помочь и вкладывающих немалые средства в сохранение культурного наследия, этот комплекс давно бы разрушился и пришел в плачевное состояние как, например, комплекс «Дари Занжир», расположенный в исторической части Самарканда.

Самаркандский филиал Академии наук Турон и Общественный Фонд «Махдуми Хоразмий», созданный группой потомков Махдуми Хорезми в 2002 году, в целях благоустройства территории и популяризации исторического места выступили с инициативой создать на территории мечети филиал академии Мамуна в Самарканде, построить музей и библиотеку восточных рукописей.

На сегодняшний день фондом проделана определённая работа по благоустройству территории: посажены фруктовые деревья, вырыт котлован по сохранившимся чертежам исторического хауза, восстанавливается исторический сад. Однако местные власти, по словам председателя фонда, не спешат дать официальное разрешение на реализацию вышеуказанного проекта, в то время как часть территории Комплекса «Махдуми Хоразмий» по непонятным нам причинам застроена современной гостиницей, владелец которой, ссылаясь на разрешение «сверху», смело высказывает свои намерения полностью овладеть территорией данного исторического объекта.

Этот вопрос рассматривался не только на региональном уровне, но и республиканском. По словам нового начальника Управления культурного наследия Самаркандской области Зафара Абдуллаева, заместитель Премьер-министра, председатель Государственного комитета по развитию туризма Азиз Абдухакимов во время своего визита в Самаркандскую область лично посетил комплекс. Он также поддержал мнение об исторической ценности объекта и рекомендовал продолжить работы по благоустройству и сохранению комплекса Махдуми Хоразмий.

-Во время визита Азиза Абдухакимова были проведены переговоры и стороны пришли к соглашению, что все возможные изменения должны осуществиться с помощью легких конструкций, чтобы не заслонять фасад мечети, -сказал Зафар Абдуллаев. Согласно официальному документу, адресованному региональному управлению, необходимо подготовить проектное предложение и отправить его на рассмотрение. Никаких документов, подтверждающих неправильное использование объекта или продажу его на аукционе, строительство гостиниц или других построек, на данный момент нет.

Узбекистан – страна с богатой историей и огромным историческим наследием. Выдающиеся мыслители, которых взрастила эта священная земля, своими уникальными научными, духовными и культурными достижениями внесли неоценимый вклад в развитие мировой цивилизации и ислама. Хотелось бы отметить, что туристы со всего мира стремятся посетить древний город Самарканд, музей под открытым небом не ради современных, комфортабельных гостиниц. Они предпочитают увидеть старину, шедевр средневековья, удивительные по красоте и своему величию памятники зодчества.

Зарина Хакбердиева