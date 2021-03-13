Самаркандские выпускники – меценаты родных школ

Выпускники самаркандских сельских школ, добившиеся успехов в жизни, оказывают добровольную благотворительную помощь родному учебному заведению.

Например, выпускник общеобразовательной школы № 15 Тайлакского района Абдуллахон Ходиев учредил для успевающих учащихся 5-11 классов родной школы специальные стипендии имени Махмудходжи Бехбуди.



Согласно решению предпринимателя ежегодно 15 отличников и 3 школьника, выдвинувших перспективные рационализаторские идеи, будут получать в течение трех месяцев стипендии в размере 100 тысяч сумов. Лучшие из лучших отбираются на основе специального тестирования. Накануне обладателями материального вознаграждения и специальных сертификатов стала первая группа учащихся данной общеобразовательной школы.



Частым гостем родной школы бывает и выпускник общеобразовательной школы № 2 Акдарьинского района Мухамаджон Исроилов. В феврале текущего года за счет собственных средств он оборудовал новой современной учебной мебелью один из классов родной школы. Учебному заведению меценат также передал ноутбук и проектор.