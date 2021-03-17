В Самарканде откроют 8 базовых школ, специализированных на химии и биологии

16 марта 2021 года хоким Самаркандской области принял постановление «О создании на базе общеобразовательных школ специализированных базовых школ с углубленным изучением химии и биологии».

Согласно документу, с 1 сентября 2021 года спецшколы будут созданы на базе общеобразовательной школы №22 Булунгурского района, №51 - Иштыханского, №56 - Каттакурганского, №34 - Кошрабатского, №45- Акдарьинского, №33-Самаркандского и №30- Тайлакского района, а также №14-города Самарканда.

Учащиеся базовых школ будут приниматься в специализированные классы в установленном порядке с 2021/2022 учебного года. Кроме того, в учебных заведениях будут преподавать высококвалифицированные преподаватели.