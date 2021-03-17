В Самарканде проводятся агитационно- пропагандистские мероприятия по созданию гостевых домов

Создание семейных гостевых домов в махаллях «Регистон», «Кош-Хавуз», «Ходжа Зудмурод», «Дахбедий», «Гури Амир» и «Эски Каланадархона», расположенных недалеко от наиболее посещаемых святынь в Самарканде, а также пропаганда легализации незарегистрированных гостевых домов и оказание практической помощи рабочей группой, состоящей из официальных лиц, была проведена разъяснительная работа.

По итогам встреч с местным населением были выявлены около 15 граждан, желающих легализовать деятельность своего семейного гостевого дома и начать предпринимательскую деятельность, а также проводилась разъяснительная работа по оформлению соответствующих документов. При этом выявлено около 20 домохозяйств, готовых создать гостевые дома.

В Самаркандской области будут продолжены агитационно-пропагандистские мероприятия и разъяснительная работа на местах по организации семейных гостевых домов и широкому привлечению в махаллях безработных и не имеющих постоянного источника дохода граждан к предпринимательству в сфере туризма и оказанию им всесторонней практической помощи.

Пресс-служба департамента по развитию туризма Самаркандской области.



