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  • 17 март 2021 9:06
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В Самарканде массово сажают в тюрьму алиментщиков

На состоявшемся в хокимияте Самаркандского района выездном судебном заседании за решетку отправлены сразу пять должников по алиментам. Еще один местный житель чтоб не потерять свободу воссоединился с семьей.

 

В Самарканде массово сажают в тюрьму алиментщиков

 

Так, гражданин У.Б. не платил на содержание детей в течение 25 месяцев. Задолженность составила более 19 миллионов сумов. В результате дело было рассмотрено Самаркандским районным судом по уголовным делам и должник заключен под арест на 15 суток.

 

Решением данной судебной инстанции на аналогичный период ограничена свобода еще четверых алиментщиков, чьи долги составили от 6 до 24 миллионов сумов.

 

Чтобы не «загреметь» за решетку еще один нерадивый папаша, после душевных разговоров с сотрудниками судебной и исполнительной систем, принял решение воссоединится с супругой, на попечении которой оставалось двое детей.


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